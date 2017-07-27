التعاون الإسلامي: جهود خادم الحرمين أثمرت عن فتح الأقصى

ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدور الكبير الذي قام به خادم الحرمين الشريفين #الملك-سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الأيام الماضية، الذي أثمر عن تمكين المصلين من دخول #المسجد_الأقصى، وذلك بعد أن أجرى #خادم_الحرمين_الشريفين الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم.

وأفاد أن المكانة الرفيعة التي تتمتع بها #السعودية بين دول العالم، والثقل الإسلامي الكبير للسعودية، قد نجحا في تحريك المجتمع الدولي للضغط على #إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كي تتراجع عن القيود التي فرضتها على الدخول إلى المسجد الأقصى.

ونوّه الدكتور العثيمين بالدور المحوري لحكومة السعودية، وجهودها الدائمة في دعم القضايا الإسلامية.