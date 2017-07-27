القحطاني: السلطة القطرية تصد شعبها عن الحج بالأكاذيب

نشر سعود القحطاني، المستشار في #الديوان_الملكي_السعودي، تغريدات جديدة تحدث فيها عن كيفية سفر الحجاج القطريين إلى #السعودية على أن تكون الخطوط الناقلة "محايدة"، مؤكداً أن السلطة القطرية تصد الشعب القطري الشقيق عن العمرة والحج بالأكاذيب؛ والترهيب قبل الترغيب.

وغرد: "فصبر جميل يا أهلنا في #قطر". وقال: "أعلنت السعودية مراراً: أن أهلنا في قطر مرحب قدومهم للعمرة من أي مكان بالعالم مباشرة ومن #الدوحة ترانزيت وعلى أي خطوط إلا خطوط السلطة القطرية".

وأضاف: "السلطة القطرية تصد الشعب القطري الشقيق عن العمرة والحج بالأكاذيب؛ والترهيب قبل الترغيب".

وأوضح القحطاني أن متوسط عدد الحجاج الذين يحملون الجنسية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية في كل موسم حج حوالي 1600 حاج.

وشدد على ضرورة تسهيل السلطة القطرية إجراءات الحجاج القطريين. وقال: "ومعيار ذلك ألا يقل عدد القادمين للحج من أهلنا في قطر بأي حال عن متوسط السنوات الماضية".

وختم القحطاني تغريداته، قائلاً: "لن تحلم طائرات #السلطة_القطرية بشرف الهبوط في مطارات المملكة حتى يكفون شرهم عن جيرانهم والعرب وساعتها لكل حادث حديث".