بالصور..هذه جنسية أول فوج حجاج يصل جدة

استقبلت #السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة ، أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، قدموا من جمهورية #باكستان لأداء مناسك #الحج لهذا العام.

وضم الفوج الذي وصل، أمس الأربعاء، 325 حاجاً وحاجة، وكان في استقبالهم بصالة الوصول عدد من المسؤولين بالجهات المختصة المعنية بالترتيب لاستقبال ضيوف الرحمن.

وقال مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، فيصل مدني، إنه تم خلال حفل الاستقبال لضيوف الرحمن توفير خدمات نوعية ومميزة للحجاج بالمطار، وتقديم ماء زمزم وعدد من الهدايا لهم، بالإضافة إلى توزيع مطويات وكتيبات إرشادية حول #الحج.