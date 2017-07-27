وزير الإعلام: خادم الحرمين فتح الأقصى بلا مزايدة

أعلن #وزير_الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عواد بن صالح #العواد أنه "بالقدرة والعزيمة الصادقة نجحت مساعي #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_ سلمان بن عبدالعزيز خلال الأيام الماضية من خلال تواصله مع عدد من زعماء العالم لإعادة فتح المسجد الأقصى، وإلغاء القيود المفروضة على دخول المسلمين للمسجد".

وأضاف: "إن المسؤولية التي منحها الله لقادة هذه البلاد منذ المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسار عليها أبناؤه البررة، في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قضايا الأمتين العربية والإسلامية هو ما تؤكده الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين لرفع الضيم الذي طال المسلمين في الأرض المباركة مسرى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكللت هذه المساعي بالنجاح في رفع الضرر الذي تعرض له الفلسطينيون ووقف الانتهاكات والأعمال العدائية ضدهم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد أن استجابة زعماء العالم لخادم الحرمين الشريفين جاءت لما له من تقدير ومكانة لدى هؤلاء الزعماء دون إخلال بحق تحديد مصير دولة فلسطين والعودة إلى المفاوضات التي تضمن للفلسطينيين حقوقهم في العيش الآمن.

وتابع: "يؤكد هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين ثبات مواقف السعودية في حفظ حق المسلمين في #المسجد_الأقصى الشريف وأداء عباداتهم فيه بكل يسر وطمأنينة، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين من وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان، وأن من حق المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء الصلاة فيه".

وأشار إلى أنه من غير مزايدات ولا ضجيج ينهي خادم الحرمين الشريفين هذه الأزمة ويوقف التعدي على الأقصى إيماناً منه بأهمية الأقصى ونصرة الفلسطينيين ووجوب تمكينهم من أداء عباداتهم بحرية وأمان. ويتسق هذا الجهد ومضي #السعودية في إصرارها الدائم والمتكرر على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.