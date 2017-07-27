هاشتاغ #الأقصى_في_قلب_سلمان الأول عالمياً بـ"تويتر"

وصل هاشتاغ #الأقصى_في_قلب_سلمان إلى المرتبة الأولى عالمياً وعربياً في سلم ترندات موقع التواصل الاجتماعي #تويتر.

وتفاعل آلاف السعوديين والعرب مع الهاشتاغ الذي دلّ على حكمة #الملك_سلمان، مؤكدين أن ما تقوم به #السعودية أفعال لا أقوال.

وغرد ماجد الزهراني في تويتر: "للملك سلمان الأفعال وليس اللوحات والظواهر الصوتية تجّار الأزمات". فيما قال آخر: "لم نتطبع مع الصهاينة كما فعلت #قطر و #تركيا ولم نتاجر بقضيتهم كما فعل #الإخوان وباتصال من الملك لزعماء".

وغرد عز الذيابي: "اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجزِ خادم الحرمين ولكل من له يد في فك الحصار عن الأقصى".

بدوره، قال محمد السلمي: "تاجروا بالقضية الفلسطينية وحرضوا واتهموا ولكنهم لم يفعلوا شيئا. السعودية عملت للقضية الفلسطينية طوال التاريخ واليوم #الأقصى_في_قلب_سلمان ".

بن عويد #2030، أوضح أنه في الوقت الذي كان فيه البعض يهاجمنا ويتهمنا كان سلمان بن عبدالعزيز يتقدم بالفعل وليس بالكلام والخطابات الكاذبة.

وكان الديوان الملكي أعلن، الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، أجرى خلال الأيام الماضية، الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم، كما أجرى اتصالات مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، بشأن الأحداث التي حصلت في المسجد الأقصى بالفترة الماضية، وذلك لبذل مساعيهم لعدم إغلاق #المسجد_الأقصى في وجه #المسلمين، وعدم منعهم من أداء فرائضهم، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وفق ما أعلنه بيان للديوان الملكي السعودي، الخميس.

وأضاف البيان أن جهود الملك سلمان تكللت بالنجاح وبالشكل الذي يسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم. وأكدت السعودية على حق المسلمين في المسجد #الأقصى، وأداء عبادتهم فيه بكل يسر واطمئنان.