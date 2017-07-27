تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مكة المكرمة

أعلنت قيادة #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن عن تمكن قوات الدفاع الجوي في التحالف من اعتراض صاروخ باليستي من دون وقوع أي أضرار، وذلك بعد أن أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة #مكة_المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.

وأكدت قيادة التحالف أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على #ميناء_الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع.

وأفاد مراسل "العربية" أن #الصاروخ_الباليستي الذي أطلقته الميليشيات اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي عبر #صاروخ_باتريوت، لتسقط شظاياه في منطقة غير مأهولة بالسكان، فيما تمكن #طيران_التحالف من تدمير منصة إطلاقه.

وفي أكتوبر الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة #مكة_المكرمة.

هذا وشنت مقاتلات #التحالف سلسلة غارات عنيفة فجر الجمعة، على مواقع متفرقة للانقلابيين في العاصمة اليمنية صنعاء وسط تحليق مكثف ومنخفض.



واستهدفت الغارات من بين ما استهدفت معسكر الأمن القومي في منطقة صرف شرقي العاصمة، ومجمع 22 مايو للصناعات العسكرية وكلية الطيران.