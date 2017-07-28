الإعلام.. وفجوة التلقي!

إن عملية التسرب الوجداني من أهم ومن أصعب المهام الإعلامية؛ والتي تتيح للمرسل التسرب إلى منطقة الوجدان والسيطرة عليه ومن ثم السيطرة على الفكر وسلب قدراته ومهارات التفكير لديه..

لا أحد يتوقع تلك الفوضى في التلقي وفي الذهنية العربية بل لا أحد ينكرها، وخاصة بعد تلك الثورات العربية التي أطاحت ببعض البلاد العربية ونجا منها البعض الآخر بفضل الله. ولا أحد يعرف من أين جاء هذا التسرب الوجداني للمتلقي العربي، حيث أصبح لا يصدق إلا نفسه، ولا يقتنع إلا برأيه، ولا يقبل بالآخر! ولا سيما فيما نراه من فورانات التشكك في كل قول أو عمل.

الحقيقة التي لم ينتبه إليها صناع الإعلام، أن هناك تطورا رهيبا في صناعة الإعلام في كل أنحاء العالم، بحيث يتم اللعب على فن صياغة الوجدان، في حين أن المتلقي العربي لا يزال يتلقى بذهنية المواطن في الماضي القريب، حيث الإعلام المحكّم والممنهج والمادة لا تنشر إلا بعدما يشرف عليها نخبة من المتخصصين والحكماء، فيمرق بكل مصداقية إلى عقل المتلقي. هذه الثقة التي كان يوليها المتلقي استمرت في فترات أصبح فيها الإعلام يمارس فنونه لتربية الوجدان، كل على منهجه وكل بحسب هواه، فأصبحت الآراء تنتشر والألسنة تنطلق والحناجر تصدح، وكل يواصل طريقته ويتفنن في سُبُل الإقناع وجلها تتفنن في عملية الاستلاب!

إن من المعروف - لدى جل الأكاديميين الإعلاميين لدينا- أن هناك مدارس عديدة في منهجية الإرسال، وبعضهم تعلم مدارس الرسالة الإعلامية في الخارج، بل ولديهم قدرة كبيرة على صياغة الإعلام ورسائله، لكن المشكلة لا تكمن هنا بقدر ما هي في إهمال علم نفس التلقي وصياغة الذهنية، في تدريبها على كيفية تفنيدها للخبر وفرز غثه من سمينه. ليست هناك فعالية تنجو بالفرد من حفر الأخاديد تحت أقدام البشر، وهذه هي أعتى أسلحة الجيل الرابع.

إن عملية التسرب الوجداني من أهم ومن أصعب المهام الإعلامية؛ والتي تتيح للمرسل التسرب إلى منطقة الوجدان والسيطرة عليه ومن ثم السيطرة على الفكر وسلب قدراته ومهارات التفكير لديه.

ونحن هنا لا نتحدث عن الإعلام التلفزيوني والإذاعي والصحفي وحتى التواصل الاجتماعي، وإنما نتحدث أيضا عن المنصات العقائدية مهما تعددت تلك العقائد والتي لها سطوة كبيرة على الوجدان والذي هو مكمن الحب والكراهية وجميع أنواع العاطفة بل هو صانعها بحسب العديد من المدخلات من المدركات التي تتشرب إليه وبدون مباشرة ملحوظة، فربما كلمة مصنوعة بهندسة خفية تقلب جميع المدركات السابقة واللاحقة!

وبما أن كل ما ذكرنا هو أعتى الحروب الحديثة (القوى الناعمة) والتي تعتمد عليها الآن الدول المتقدمة، فقد وجب علينا أن نقف قليلا للتأمل لنرى أين الخلل؛ هل فينا؟ أم في الإعلام والمنصات الخطابية؟ أم في الذهنية غير المدربة على التحليل والتفسير؟ لأننا يا سادة في منعطف خطير من تاريخ أمتنا العربية.

لم يكن ذلك ليخطر ببالي كبقية البشر وكبقية الإعلاميين الأكفاء؛ إلا بعد أن انتهيت من نظرية (البعد الخامس) التي أصبحت تطبق في أميركا وفي بعض الأكاديميات كما علمت، والتي منحتني عليها الأمم المتحدة الدكتوراه الفخرية باعتبارهم إياها خير وسيلة في تحقيق السلام العالمي ومحاربة الإرهاب على حد قناعتهم، وبدون أن أعلم أن هناك فحصا لها وتطبيقا في حين أن من قرأها في وطننا العربي عدد ليس بالكثير وهي في مجملها تعنى بصياغة الوجدان بحسب الرسالة المراد إرسالها وبحسب العلم الحديث في التلقي. ومن هنا أدركت خطورة أن يعلم الإعلام والإعلاميون أن هناك ما أسميته بـ (الحقن تحت الجلد) ومفاده أن الخطاب له علوم وله مدارات في حرفية الإرسال وفي آلياته لكي تتاح له السيطرة على ما يسمى بالوجدان. والوجدان هو مكمن العاطفة والتي تتحكم في كثير من تصرفاتنا لأننا بطبيعة الحال شعوب عاطفية، ولذا كان الولوج إلى الوجدان أمرا هاما وخطيرا في الوقت نفسه.

إننا حينما تتبعنا موطن الوجدان والذي أشارت إليه كل الكتب من المراجع النفسية والطبية، وجدناه يربض تحت قاع المخ بين الفصين الكبيرين - كما أكده الدكتور الكبير ورئيس جمعية النفسانيين العالميين "أحمد أبو العزايم" وأنه –أي الوجدان- يفرز مادة كيمائية تجعل الإنسان يتقلب إما للكدر أو للذة. وهو ما تؤثر فيه تعاطي المخدرات؛ ولذا فالأطباء النفسيون وأساتذة المخ يعلمون ذلك جيدا ورجعنا لهم في كثير من المباحث التي تهتم بهذا الأمر؛ ولكننا في بحثنا (البعد الخامس) أردنا أن نستطيع ننقل هذا التأثير بالكلمة وبالخطاب بأي وسيلة إعلامية وأن نجعل الناس سعداء ومقتنعين ومصدقين أو العكس بحسب الرسالة المراد توصيلها. ولعل ما طرحه الفلاسفة المسلمون في حديثهم عن "المتخيلة" هو ما قادنا إلى ذلك الدور الكبير في التغلغل إلى عمق الوجدان؛ فهم يرونه متصلا بالحواس الخمس. ومن هنا كان لزاما علينا أن نربط بين الحواس الخمس وإثراء الخيال فهل يسهل علينا ذلك بالوصول إلى الوجدان؟!

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وجدنا أن المفتاح السحري هو الاتكاء على العقيدة ثم أن للسرد مفعوله القوي في تيسير المهمة. حينها يحدث (الانزلاق الوجداني، والتسرب الانفعالي) بتفاعل الوجدان فيفرز خواصه الكيميائية ليتحكم في العاطفة التي تصدر عنها الأفعال أو القرارات أو حتى الفرح أو الانزواء.

هل انتبه علماء الإعلام إلى تربية الوجدان الذي تجتاحه كل يوم غزوات وغزوات (سمعية، بصرية، قولية، حسية وحتى ذوقية بين الطعم والشم) إنها هي من تشكل مزاجنا عبر سيل من التعاطي الذي أصبح أشد وأنكى من المخدرات، ولا نعلم ما هي وسائلنا الدفاعية عن استلاب وجداننا الذي هو خط النار مع أي عدو يريد تزييف وعينا وحائط صدى لحروب الجيل الرابع كما يطلق عليه؟!

ولهذا فقد أصبح من الواجب علينا الاهتمام بدراسة علوم التلقي وربطها بعلوم الإرسال لأننا انشغلنا بعلوم الإرسال فقط مكان الفجوة السحيقة!

* نقلا عن "الرياض"