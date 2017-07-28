نهوض القوة الناعمة

هل القوة الناعمة دمار على وطنها أم هي صمام أمان له؟

وضعت السؤال كمقدمة لأتخلص من الدهشة التي تسبب الدكتور سعود كاتب في إحداثها لي عندما قرأت مقالته بجريدة المدينة التي كانت عنوانها (النموذج السلبي للقوة الناعمة).

فالدكتور سعود يرى أن هذه القوة يمكن لها أن تلعب دورا سلبيا ضد وطنها ما لم يتم توجيهها توجيها يخدم أهدافا وطنية محددة، وإلا فإن سيفها ذا الحدين يمكن له أن يكون باترا في الاتجاه المعاكس إذا لم يحسن فهمها والتعامل معها.

والدكتور سعود انطلق من جزئية تعريفية لجوزيف ناي واضع مصطلح القوة الناعمة: (للمتلقي الخارجي أهمية قصوى، فإذا لم تتمكن مبادرات القوة الناعمة من جذبه وإقناعه فإن إستراتيجية القوة الناعمة محكوم عليه بالفشل)، ضاربا بالصين مثالا في كون تقييمها عالميا يعتبر متدنيا بكل المعايير رغم أنها مدعومة بقوة اقتصادية وعسكرية، وأعتقد أن الحكم في تدني القوة الناعمة في الصين عائد لضعف انتشار اللغة الصينية وبقائها زمنا طويلا ضمن حدودها كاكتفاء ذاتي من غير المغامرة للخروج قبل أن تبنى نفسها اقتصاديا وعسكريا، ويضاف لذلك الرؤية الماركسية التي صبغت كل زوايا الصين بالعداء للغرب المعادي للتوجه الأيديولوجي حتى إذا تحققت لها المقومات الجوهرية وجدنا أن القوى الناعمة في الصين -الآن- ترفع شعار التميز والافتخار بكل أطياف قواها الناعمة القادرة على جذب الخارج..

ومع استكمالي لمقالة الدكتور سعود كاتب وجدت أن ثمة ليّ عنقٍ في مقالته كي يصل إلى الهدف الرئيس من كتابة المقالة.

زيف القوى الناعمة في قطر كنموذج فاشل والتي أنفق عليها مئات المليارات بحثا عن طموحات تفوق مقدرة قطر سواء كانت مقدرة تاريخية أو دينية أو مكانية أو سكانية أو ثراء فنيا وأدبيا، وصدق الدكتور سعود في أن قطر أدركت بأنها لا تملك مقومات القوة الناعمة بتاتا فقامت بشرائها لإحداث مفهوم زائف بأنها تمتلك قوة ناعمة، فنزلت إلى السوق واشترت في الرياضة وفي الإعلام وفي الأدباء وفي الدين وجمعت الرؤوس الإرهابية من جميع التيارات الإسلامية الحركية لكي تدعي أنها تناصر الشعوب في مظالمها من حكامها، بينما كانت تعمل على إسقاط الدول، وليس إسقاط الأنظمة الظالمة؛ لذلك كانت قطر أسوأ نموذج يمكن الإشارة إليه في تطبيق مفهوم القوى الناعمة؛ لسبب بسيط كونها قوة مشتراه، وليست أصيلة نابعة من المجتمع ذاته.

وأجدني أقف أمام جملة جزئية جوزيف ناي بأنها تشترط إذا كانت القوة الناعمة غير قادرة على جذب الخارج فإنها فاشلة، ويكون هذا بدهيا كونها افتقرت للأسباب الموضوعية في وجودها كـ(قوة ناعمة في قطر) إذ أنها غير منبثقة من روح المجتمع بل جيء بها كمحسنات بديعية لتزين دولة لا تمتلك أي مقومات لجذب الخارج وإقناعه بأصالتها وأنها تمثل روح المجتمع حتى إذا تم كشف الدور الذي تلعبه قطر كراعية للإرهاب والإرهابيين تساقطت قواها الناعمة المزيفة كتساقط أوراق الخريف..

ولكي أبرهن أن القوة الناعمة هي المكون الحقيقي التاريخي لأي وطن، وأنها تمثل حقيقة استقرار الثقافة وترسخها في وجدان المجتمع، يطيب لي أن أضرب مثالا بالقوة الناعمة المصرية التي استشعرت خطر القوة الظلامية التي أرادت محو وجودها إبّان تسيد الإخوان الحكم والذين أرادوا اللعب بالمزاج المصري من خلال فنونه وآدابه وعاداته.. عند الشعور بذلك الخطر سرعان ما نهضت القوى الناعمة للدفاع عن وجودها وكينونتها.

الذي أريد أن أصل إليه أن القوى الناعمة ليست في حاجة لأن تكون رداء للنظام، أو أن يصرف عليها النظام لكي تخدم سياساته.. فهذه القوى هي الروح المسيرة لوجدان الشعوب وهي ضميرها أيضا.

* نقلا عن "عكاظ"