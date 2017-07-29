يقولون إن الطرفة هي أدب البسطاء والمهمشين, بينما تصبح الجدران هي صحفهم وبياناتهم, وإن كانت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا قامت بجزء من المهمة, ولكن جميعها تشترك في مهمة التنفيس والفضفضة.

واحتدمت في الأسبوع الماضي النكات المتعلقة بتغيير موعد صرف الرواتب إلى درجة ملفتة, وتكشف بها ومن خلالها بعض العلاقة المتوترة القلقة مع الدخل الشهري للموظف.

وإن كان تغيير الأنظمة والمواقيت عن المألوف, لا بد أن يواجه في البدايات بعضا من الارتباكات الميدانية نظرا لجدتها وصعوبة التأقلم معها (أيضا بإمكاننا إسقاط نصف تلك الطرائف والنكات المتعلقة بتأخر الراتب, نظرا لأن وسائل التواصل مرجعية مخترقة وغير مضمونة لتحليل ظاهرة معينة).

ولكن الحديث هنا عن طبيعة العلاقة مع الراتب الذي بالكاد يوصل الموظف إلى ضفاف الشهر لدى جزء من الموظفين.

فتلك الموجة العارمة من الطرف مؤشر يحيلنا إلى علاقة منقطعة مع تنظيم ميزانية خاصة لدخل الأسرة, وغياب الثقافة الإدخارية للدخل, ولعل هذا من أبرز مخرجات الاقتصاد الريعي الذي تتحول فيه الرواتب إلى نوع من الهبات, يرافقها غياب التخطيط المنظم.

وإن كانت القوى العاملة الوطنية لا تنتمي جميعها لفئة الموظفين, ولكن يظل قطاع الموظفين كبيرا يبلغ 4,50 ملايين ما بين مدني وعسكري وموظفي خدمة مدنية, في ظل التضخم السنوي تصبح الحاجة ملحة إلى مصادر دخل تجاور الراتب, وإلى محاضن استثمارية تمثل للموظف دخلا موازيا داعما, لاسيما أن اقتصاد المملكة يتجه بصورة حثيثة إلى تقليص الاقتصاد الريعي, وبناء اقتصاد متنوع المصادر, فيصبح دور تلك المحاضن هي إدراج المواطن شريكا في دورة سوق المال, فالحواضن الاستثمارية التي تتيح للمواطن الاستثمار في جزء من دخله والتي تعمل بفعالية وكفاءة, ستسهم كثيرا في إيصاله لمرحلة الاستقرار والرفاه, بالطبع لا نطالب الجميع بأن يتحولوا تجارا مغامرين, فكل مسخر لما خلق له, ولكن مشاركة يسيرة في أوعية اقتصادية آمنة (يعرف شروطها الاقتصاديون ورائجة عالميا) ستصنع فرقا, لاسيما أن الوطن مليء بالفرص الاستثمارية التي يعرف الأجنبي مواقعها, ويحذق نهش كتفها.

أيضا لا بد من إتاحة المزيد من الفرص لعمل المرأة فالكثير من الأسر لدينا تشكو من الإعالة (دخل وحيد لها), والآن دخل واحد لا يلبي جميع احتياجات الأسرة.

وهنا لا بد من الإشادة بمشروع (واحات مدن) وهو الاسم الذي أُطلق على المواقع التي تستهدف توظيف النساء، والتي تحرص على أن تكون قريبة من التجمعات السكانية، وأن تتوافر فيها جميع الخدمات المساندة التي تسهل عمل المرأة؛ من تخصيص للنقل العام، وتوفير لحاضنات الأطفال داخل تلك المدن، مع وجود المعاهد الفنية والمهنية المخصصة للمرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وإن كانت في النهاية الطرفة هي صوت البسطاء.... ولكنها أيضا قد تكون صحيفة لمعرفة همومهم وتطلعاتهم.

* نقلا عن "الرياض"