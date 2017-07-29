المعلمي: السعودية بذلت جهوداً مضاعفة لمحاربة التطرف

قال مندوب #السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي إن السعودية بذلت جهوداً مضاعفة لمجابهة #الفكر_المتطرف.

وأضاف المعلمي في كلمة له أمام الجمعية العامة، إن السعودية تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن #مكافحة_الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة.

هذا وتعقد الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب: #السعودية، و #الإمارات و #البحرين و#مصر اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة البحرينية المنامة، غداً الأحد، لبحث مستجدات الأزمة القطرية.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن الاجتماع الذي يستمر يومين يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها، والتأكيد على مطالبها من قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع.