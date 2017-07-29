تجذير الأمن في بلادنا

تفعيل أسس العدالة، وتجذير معالم الأمن.. في مرحلة ربما تكون الأكثر حساسية من تاريخ بلادنا.

في رأيي كانت هاتان الركيزتان من أبرز أهداف ومعالم قرارات المليك القائد في قرابة شهر واحد.

الأول: جاء عبر اعتماد هيئة "النيابة العامة" كجهاز قضائي مستقل تماماً يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة يقوم بالعمل فيها محققون جنائيون يحملون الصفة القضائية.. كتطور يلاحق العصر ويواكب متطلبات التحقيق وتوفير مناخ العدالة بأقصى صوره، والثاني: من خلال إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي، كجهاز أمني يتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء ويختص بمكافحة الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى التحريات المالية وغيرها.

ورغم الفاصل الزمني القصير بين القرارين الملكيين، إلا أنه لا يمكن أبداً فصل الترابط الإستراتيجي بينهما، وخاصة في مجمل أهدافهما الوطنية العليا، وضرورة تسريع وتيرة المواجهة مع التحديات المتلاحقة التي نتعامل معها وتتطلب حسماً وحزماً شديدين في ظل مناخ عام يتوخى شروط العدالة الناجزة، بالتزامن مع إجراءات احترازية واستباقية عملياً ومعلوماتياً لتوفير الأمن الاجتماعي، وتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي.. في فترة شديدة الخطورة، نتعرض فيها للعديد من المؤامرات والمزاعم التي لم تعد خافية على أحد.

استحداث جهاز أمن الدولة، وفي هذه المرحلة المفصلية، جاء كنقلة نوعية تعكس أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. فيما يتعلق بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة، شأن كثير من الدول التي تتشابه في ظرف التحديات العالقة، بما يعطي مساحة حركة واسعة للجهاز الجديد للتعامل مع المستجدات الراهنة والتصورات المستقبلية، وهو الأمر الذي يعني إضفاء مزيد من التخصص والمرونة، في مرحلة بات فيها الإرهاب والتطرف الهاجس المؤرق للجميع بدون استثناء.

إذًا نحن نعيش مرحلة تجذير العمل المؤسسي والتخصصي، وما يتبعها من ترسيخ كوادرها الإدارية والفنية والتقنية شديدة التعقيد بمفاهيم جديدة تلاءم منظومة الواقع وتتأهب لملاحقة ضرورات المستقبل وأعبائه، بما يمكن وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حالياً، في كافة القطاعات التابعة لها.. وكذلك بما سيمكن الجهاز من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، وسيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً بشكل أكثر كفاءة.

وقفة

أن تكون قيادة أمن الدولة في يد رجلين عرفنا بخدماتهما واخلاصهما في المجال الأمني الوطني هما معالي الأستاذ عبدالعزيز الهويريني ومعالي الأستاذ عبدالله عبدالكريم العيسى فإن المواطن بلا شك يزداد سعادة وثقة كما يؤكد تجذير مسألة الأمن في بلادنا فهذان الرجلان كما قلت عرفا بالإخلاص والتفاني في مشوارهما العملي كما أنهما خريجا مدرسة رجل الأمن نايف بن عبدالعزيز.

* نقلا عن "الرياض"