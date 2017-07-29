مركز الملك سلمان يمد اليمن بـ 19 مليون لتر ماء

واصل #مركز #الملك_سلمان للإغاثة و #الأعمال_الإنسانية تنفيذ مشروع #الإمداد_المائي الذي يموله ويتابعه في عدة محافظات يمنية، حيث جرى توزيع حوالي 19.3 مليون لتر ماء من بداية المشروع، و625 خزان ماء سعة 1000 لتر، و9158 خزانا سعة 20 لترا في محافظات #الجوف و #لحج و #عدن و #سقطرى، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية #واس.

واستهدف المشروع الساحل الغربي نظرا لوجود ما يقارب 5000 أسرة نازحة من #البريقة إلى مدينة #المخا والقرى المحيطة، وذلك بتوزيع حوالي 30 خزانا سعة 1000 لتر بمعدل 500 ألف لتر من الماء.

ويأتي مشروع الإمداد المائي في وقت تعاني فيه عدد من المحافظات اليمنية من شح مصادر المياه وصعوبة الوصول إليها، ليمثل إغاثة إنسانية عاجلة أسهمت في تخفيف المعاناة، خاصة في تجمعات النزوح، ويتم الآن الترتيب للتدخل في بقية المحافظات اليمنية.

يذكر أن مشروع الإمداد المائي الذي يموله ويتابعه المركز يسعى للوصول إلى 15 محافظة يمنية، ويستفيد منه أكثر من مليوني شخص في المحافظات المستهدفة.