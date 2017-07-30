أميركي ينتقم من صديقته فأودى بحياة مبتعث سعودي

اعترف أميركي بجريمته بعد أن تسبب بوفاة الطالب السعودي طاهر الحاجي، المبتعث في جامعة بورتلاند ستيت بولاية أوريغون الأميركية الأسبوع المنصرم.

وأحرق الأميركي توماس موناكو (28 عاماً) منزل صديقته انتقاماً، لكن الحريق امتد إلى الشقق الأخرى في المبنى ليودي بحياة المبتعث السعودي حرقاً في شقته، حيث أوضح توماس، بحسب قناة كوين 6 الأميركية، أن خلافاً نشب مع صديقته فانتقم منها وأحرق الشقة التي تقطن بها أسفل شقة طاهر.

أما صديقة الجاني ففوجئت بهذا التصرف، حيث إنه اتصل بها ليخبرها أنه أغرق الأريكة التي في غرفتها بالغازولين وأحرق المكان.

وقامت السلطات الأميركية بالقبض على الجاني واحتجازه بسجن مقاطعة مولتنوما، موجهة له تهما بالقتل والحرق من الدرجة الأولى. وبينت القناة أن الجاني اعترف للمحققين بفعلته.

من جانبها، تواصلت "العربية.نت" مع علي الحاجي والد المبتعث، حيث توجه إلى الولايات المتحدة ومازال يحاول إنهاء إجراءات نقل جثمان ابنه رغم التشديدات الأمنية التي منعت نقلها حتى الآن. كما تدخلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أميركا للدفاع أمام القضاء عبر الفريق القانوني الذي تم تشكيله.