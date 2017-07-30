أول قافلة حجاج إيرانية تصل السعودية اليوم

أرسلت #إيران أول قافلة من حجاجها إلى #السعودية قادمة من مطار بندر عباس لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيراني، إن أول رحلة تحركت في الثامنة من صباح اليوم، على متن طائرة تابعة لشركة "إيران أير" للطيران، وستليها رحلتان في الرابعة عصراً والسابعة مساء.

وكان المشرف على بعثة الحج الإيرانية، قاضي عسكر، قد أكد، في وقت سابق، اكتمال الإجراءات اللازمة كافة لسفر الدفعة الأولى من الحجيج.

يذكر أن عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام يصل إلى 86.500 حاج وحاجة سيصلون الأراضي المقدسة ضمن 600 قافلة.