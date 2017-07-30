الجبير: طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة إعلان حرب

اعتبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأحد، أن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة".

وأضاف الجبير، في حديث مع قناتي "العربية" و"الحدث" على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة: "نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة".

وكانت #السعودية قد رفضت، على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير، "محاولة #قطر تسييس وصول الحجاج القطريين إلى المملكة".

وقال #الجبير، خلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد اجتماعهم اليوم الأحد في المنامة، إن "تاريخ المملكة واضح في تسهيل وصول الحجاج".

واعتبر قرار #الدوحة بمنع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجاج القطريين، مبدياً ترحاب المملكة بهم.

وذكّر وزير الخارجية السعودي بأن "المملكة تبذل جهودا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين". وأكد الجبير أن "السعودية ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية ‌#الحجاج".

من جهته، أدان البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الـ4 "عرقلة السلطات في الدوحة أداء المواطنين القطريين مناسك الحج".

في سؤال حول بعض الأصوات القطرية المنادية بتدويل الأراضي المقدسة، أبدى وزير خارجية البحرين انزعاجه، واعتبر أن "هذا الكلام لا يأتي إلا من عدو"، مشيراً إلى إيران. وأضاف أن "هذه الأصوات تضع نفسها في خانة هذا العدو".