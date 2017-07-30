الداخلية السعودية: استشهاد رجل أمن بحي المسورة بالقطيف

صرح المتحدث الأمني لوزارة #الداخلية_السعودية أن رجل أمن استشهد صباح الأحد بحي المسورة في القطيف.

وقال المتحدث إنه "عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد 7 / 11 / 1438هـ، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة #القطيف، ما نتج عنه استشهاد الرقيب مهدي بن سعيد بن ظافر اليامي".

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة ستة من رجال #الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.