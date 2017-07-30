السعودية تقدم 33 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن

أعلنت المملكة العربية #السعودية أنها وقعت اتفاقية مع منظمة #اليونيسف لمكافحة وباء #الكوليرا في #اليمن.

وذكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن الاتفاقية كلفت 33 مليون دولار.

يشار إلى أنه بهذه الاتفاقية يبلغ إجمالي التمويل السعودي عبر المنظمات الإنسانية الأممية لمكافحة الكوليرا في اليمن 108 ملايين دولار.

وكان مركز الملك سلمان قد أرسل سابقاً العشرات من الشاحنات التي تحمل مساعدات طبية للحد من انتشار المرض، حيث يواجه اليمن تفشياً كبيراً لوباء الكوليرا، أدى إلى وفاة قرابة 1900 شخص، مع تسجيل أكثر من 400 ألف حالة مشتبه بإصابتها، وفق آخر إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية.