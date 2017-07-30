القوات السعودية تقتل عشرات الحوثيين قبالة ظهران الجنوب

تمكنت #القوات_السعودية المشتركة في محافظة #ظهران_الجنوب، التابعة لمنطقة عسير، من صد هجوم من قبل عناصر مسلحة تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح صباح الأحد قبالة مراكز رقابة عسكرية متقدمة على الشريط الحدودي.

وأفاد مراسل "العربية" بأن فرقا راجلة من القوات السعودية تعاملت مع عناصر حوثية عبر الأسلحة المباشرة، بعد محاولتها التسلل إلى مناطق عسكرية قبالة مركز حصن الحماد العسكري في محافظة ظهران الجنوب.

كما ذكرت مصادر عسكرية أن الفرق الراجلة تمكنت من قتل العشرات من الحوثيين وإصابة آخرين، مع انسحاب العناصر الأخرى التي حاولت مساندة الخطوط الأمامية.