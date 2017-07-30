بالفيديو.. اعتراض 3 صواريخ حوثية استهدفت مكة خلال عامين

سجلت أنظمة الدفاع الجوي للتحالف العربي في #اليمن، بقيادة #السعودية، أعلى نسبة اعتراض باستخدام منظومة الباتريوت منذ دخوله حيز الخدمة العملياتية، وصلت إلى 30 صاروخاً تقريباً أطلقتها الميليشيات الحوثية منذ عام 2015 على مناطق سعودية عدة، منها نجران وجازان وأبها وخميس مشيط والطائف ومكة ومنطقة الرين بالرياض.

وحاولت قوات المخلوع صالح والحوثي استهداف #مكة المكرمة ثلاث مرات خلال عامين، من خلال 3 صواريخ استطاعت منظومة الباتريوت اعتراضها قبل وصولها لهدفها، كان آخرها التصدي لصاروخ باليستي كان يستهدف مكة المكرمة في 27 تموز/يوليو2017، حيث جرى اعتراضه فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف، 69 كلم عن مكة المكرمة، دون وقوع أي أضرار.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخاً باليستياً على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة أطلقته ميليشيات الحوثي. وأعلن التحالف أنه قد تم تدمير الصاروخ الذي أطلق من صعدة باتجاه مكة بدون أضرار.

أما أول استهداف للحوثيين لمكة فكان عام 2015 بشهر 21 آب/أغسطس، حيث تم اعتراضه قبل وصوله لمكة بمسافة 65 كلم. وتم تداول العديد من الفيديوهات التي توثق مرور الصواريخ في سماء المملكة وتدميرها بمنظومة الباتريوت.

وكان أول صاروخ أطلقته الميليشيات على المملكة منذ انطلاق عاصفة الحزم من نوع سكود على خميس مشيط بتاريخ 6/6/2015، بعد 70 يوماً من بدء العمليات العسكرية، وأوضح حينها المتحدث السابق باسم قيادة التحالف عن امتلاك ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح ما يقارب 300 صاروخ سكود، إلا أنه قال إن قوات التحالف استطاعت تدمير الكثير من صواريخ سكود كان يملكها نظام صالح.

ومما قرأته "العربية.نت" في ويكيبيديا، يمتاز صاروخ الباتريوت "أرض - جو" باعتراض الأهداف على جميع الارتفاعات، وله ثلاثة طرازات "PAC-1-2-3"، ويعد الطراز الأحدث PAC-3 الأكثر قدرة في اعتراض الصواريخ الباليستية.

كما يعد "الباتريوت" صاروخ "أرض– جو" طويل المدى مضادا للطائرات والصواريخ الباليستية والجوالة ويبلغ طوله 5.2 متر. أما المدى للصاروخ فيعتمد على نوع الهدف وسرعته واتجاهه وموقعه بالنسبة لموقع إطلاق الصاروخ، لكنه يتراوح بين 70 و130 كم، ويصل إلى 160 كحد أقصى للفئة PAC2 وتصل سرعته القصوى إلى 5 ماخ (أي خمسة أضعاف سرعة الصوت)، ويتراوح ارتفاعه الأقصى 24 – 27 كم حسب زاوية إطلاقه، كما يمتلك توجيهاً ذاتياً ينتهي بعمل رادار مليمتري وظيفته تعقب الهدف في المراحل الأخيرة.

ويختلف نظام الباتريوت عن بقية الأنظمة بأنه يعترض الصواريخ الباليستية في مرحلة الهبوط وليس خلال عبورها فوق المنطقة المحمية بالباتريوت، لأن ارتفاع الصواريخ الباليستية أكبر بكثير من أقصى ارتفاع يصله الباتريوت، لذلك عند حماية منطقة ما من تهديد الصواريخ الباليستية فإن بطاريات الباتريوت توضع بعيدة عن هذه المنطقة لمسافة لا تزيد عن 20 كم.