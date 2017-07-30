ترحيب سعودي إماراتي بإنشاء مكتب "أممي" لمكافحة الإرهاب

رحبت #السعودية و #الإمارات بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأكدتا استعدادهما للتعاون معه.

وجدد البلدان، في بيانين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمهما التدابير الدولية الرامية للقضاء على #الإرهاب، وأعلنا التزامهما بتقديم المساعدة للمكتب لبناء القدرات على مكافحة التطرف واجتثاث الإرهاب.

وقال عبدالله #المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، إن إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب يأتي ضمن إجراءات إعادة الهيكلة التي تجريها الأمم المتحدة، وتهدف إلى #مكافحة_الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأنشئ مكتب #الأمم_المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو/حزيران الماضي. ويحظى المكتب باستقلالية في عمله، نظراً لارتباطه المباشر مع أمين عام الأمم المتحدة.

ومن مهام المكتب:

- التنسيق بين الكيانات الأممية المعنية، وعددها 38، لضمان التنفيذ المتوازن للأركان الأربعة الاستراتيجية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

- تعزيز إيصال المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء.

- ضمان أن يتم إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

- كما سيهدف المكتب إلى إقامة علاقات وثيقة مع هيئات مجلس الأمن، والدول الأعضاء من خلال الحضور في الاجتماعات المتصلة بمكافحة الإرهاب.

يذكر أن السعودية قد قدمت أكثر من 100 مليون دولار، لملف مكافحة الإرهاب الأمم المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية.