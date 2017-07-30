دور الشباب في المشروعات الحكومية

في العام 2015 بدأت جامعة RMIT الأسترالية في تطوير بهو الجامعة الرئيس، وكانت الفكرة من المشروع تطوير بيئة للطلاب ليتمكنوا من التعلم والعمل الجماعي وتطوير الأبحاث والمشروعات الإبداعية والابتكار داخل محيط الجامعة.

أخذت الجامعة بعين الاعتبار تطوير قدرات الطلاب على مستويات مختلفة في مشروعاتها الإنشائية، كان إحداها إكساب الطلاب خبرات حسب التخصص حيث أتيح لطلاب دبلوم التصوير الفوتوغرافي توثيق المشروع فوتوغرافياً، بينما أتيح لطلاب كلية الهندسة التواجد في المواقع الإنشائية مع الأخذ بالاعتبار إرشادات الأمن والسلامة، وعلى الجانب الآخر تم تكليف طلاب كلية الإعلام والاتصال بإعداد وتنفيذ حملات إعلامية موجهة لزملائهم وكذلك للمجتمع، فضلاً عن قيام طلاب قسم الديكور بتصميم جوانب محدودة من المشروع.

نجحت الجامعة في جذب اهتمام الطلاب للمشروع منذ وقت مبكر بإتاحة الفرصة للطلاب لطرح أفكار إبداعية للتنفيذ داخل بهو الجامعة ضمن مبادرة خبرات الطلاب حيث خصصت الجامعة مبلغ 25 ألف دولار لكل فكرة إبداعية يقترحها الطالب ترى الجامعة أنها جديرة بالتنفيذ، تسير كل تلك المبادرات جنباً إلى جنب مع إتاحة فرص تدريب لبعض الطلبة، وبعض الطلبة الذين أتيحت لهم فرص التدريب أتيحت لهم فرصة التوظيف للكفاءة التي اثبتوها خلال فترة التدريب.

تواجد الطلاب في المشروع كان لأهداف أهمها إكسابهم المعرفة العملية وهم على مقاعد الدراسة حيث يتم بالتنسيق وتحت إشراف أستاذة المواد، وفي نفس الوقت الأبحاث والأعمال التي ينفذها الطلبة هي جزء من المتطلب الدراسي حتى تتحقق فائدة تعلمية للطلاب بما يتوافق مع احتياجات المشروع.

مشروع الجامعة سابق الذكر ينفذ بقيمة 220 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم ومع ذلك تم تخصيص فرص تدريب للطلاب على أكثر من مسار وكذلك فرص عمل للأكاديميين والإداريين في الجامعة، إما للاستفادة من خبراتهم أو إتاحة فرصة دخل إضافي وتطوير لمهاراتهم.

مثال الجامعة السابق يقودنا إلى الحديث عن الإنفاق الضخم التي تنفذه المملكة لتطوير البنية التحتية، ومثل هذه المشروعات قد تكون فرص للطلاب والشباب عموماً للاستفادة العملية بتطوير مهاراتهم، وربما تكون نقطة البدء من المشروعات التي تنفذ في القطاع التعليمي ومن ثم بقية القطاعات، فالطلبة الذين يتدربون قد تتاح لهم فرص العمل في ذات المشروع أو مشروعات أخرى تنفذها الشركة، وعلى أقل تقدير هي فرصة لصقل مهارات الطلاب قبل تخرجهم كل ذلك رهن بتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي حتماً سترفع من تأهيل الشباب وتفتح لهم نوافذ مشرقة.

* نقلا عن "الرياض"