دول المقاطعة تدين عرقلة الدوحة وصول الحجاج القطريين

دانت دول المقاطعة العربية الأربع عرقلة #الدوحة وصول الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة "ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج".

وأضاف #الجبير أن المملكة تبذل جهودا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين، رافضاً ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج.

وعقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً في #المنامة أعقبه مؤتمر صحافي للوزراء الأربع.

وجاء في بيان صادر عن الاجتماع أن الدول الأربع "استنكرت قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء. وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام".