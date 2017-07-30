بالصور.. 11 ألف حبة كبتاغون أخفيت بلوحات قرآنية!

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الأحد، في عمليتين منفصلتين تهريب نحو 11 ألف حبة كبتاغون في لوحات تحمل آيات قرآنية وطاولات خشبية.

وأوضح محمد العقيل، مدير جمرك مطار الملك خالد الدولي، تفاصيل محاولات التهريب، حيث شهدت العملية الأولى قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لإرسالية وردت عبر إحدى شركات النقل السريع تحتوي على لوحات تحمل آيات قرآنية، وبفحصها تبين وجود طبقة سرية بداخل الحامل الخشبي وبداخله كمية من حبوب الكبتاغون بلغ عددها 2.832 حبة.

وأشار إلى أنه في العملية الثانية وصلت إرسالية أخرى عبر إحدى شركات النقل السريع، تحتوي على "طاولات خشبية" عثر بداخلها على طبقة سرية تحتوي على كمية من حبوب الكبتاغون، بلغ عددها 8.009 حبات، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.