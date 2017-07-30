ملك البحرين يؤكد ضرورة مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك #مملكة_البحرين في قصر الصخير بالمنامة، السبت، وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ووزيري خارجية دولة #الإمارات العربية المتحدة وجمهورية #مصر العربية يرافقهم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك لوزراء خارجية #الدول_الداعمة_لمكافحة_الإرهاب، الذي سيعقد الأحد في العاصمة البحرينية #المنامة.

وأشاد الملك حمد بالتعاون والتنسيق المشترك الوطيد بين الدول الأربع، ومساعيها الدؤوبة وجهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف، حرصاً منها على دعم الأمن والسلم في المنطقة ومعالجة كافة مشكلاتها وحمايتها من سياسات دعم وتمويل الجماعات المتطرفة وإيواء الإرهابيين، التي تسببت في أزمات إنسانية خطيرة، حيث تم تهجير مئات الآلاف من أبناء شعوبها من بيوتهم ليواجهوا ظروفا صعبة ومحنا قاسية في مختلف أنحاء العالم، ويجب العمل على إعادتهم لديارهم آمنين وتوفير الاستقرار لهم.

وأشار العاهل البحريني إلى أن #الدول_الأربع قدمت الكثير من الضحايا في معركتها ضد الإرهاب، وفي الدفاع عن أوطانها وشعوبها، ولا تزال وستظل في جهودها الرامية للحفاظ على المسيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أي ممارسات قد تضر بدوله أو تؤثر سلباً على شعوبه أو تعرقل منجزاته ومكتسباته، والحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي بكل قوة وثبات لمن يحاول النيل منه.

وأكد الملك حمد أن مملكة البحرين تقف صفاً واحداً مع شقيقاتها في كل ما تتخذه من مواقف مشتركة وإجراءات لمواجهة التحديات والمخاطر.

كما شدد العاهل البحريني على أن "بقاء دولنا العربية قوية ومتماسكة مرهون بتضامنها وتكاتفها وتآزرها في مواجهة كافة التحديات، فالعمل العربي المشترك هو القاعدة التي نستند عليها، والخيار الحتمي في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، والتي تتطلب تفعيل التعاون فيما بيننا وتوحيد ورص صفوفنا لحماية مصالحنا العليا ودرء كافة مخططات تفريق وحدتنا وتشتيت شملنا وتقويض أمننا القومي".

في السياق، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى ملك مملكة البحرين.