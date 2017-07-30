نائب خادم الحرمين يلتقي مقتدى الصدر في جدة

التقى نائب خادم الحرمين، الأمير محمد بن سلمان، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في جدة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووصل زعيم التيار الصدري إلى المملكة العربية #السعودية، الأحد.

وكان في استقبال الصدر لدى وصوله مدينة #جدة، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الصدر: "إننا استبشرنا خيراً فيما وجدناه انفراجاً إيجابياً في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية".

يذكر أن آخر زيارة قام بها مقتدى الصدر للسعودية كانت في العام 2006.