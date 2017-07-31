السبهان: يجب التفريق بين المذهب الشيعي والخميني المتطرف

أكد ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ضرورة التفريق بين المذهب الشيعي الأصيل، وبين مذهب الخميني المتطرف الجديد.



وغرد السبهان في موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "أؤمن بأننا يجب أن نفرق بين المذهب الشيعي الأصيل ومذهب الخميني المتطرف الجديد".

اؤمن باننا يجب ان نفرق بين المذهب الشيعي الاصيل ومذهب الخميني المتطرف الجديد — ثامر السبهان (@thamersas) ٣١ يوليو، ٢٠١٧



والتقى نائب خادم الحرمين، الأمير محمد بن سلمان، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في جدة. وشهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



ووصل زعيم التيار الصدري إلى المملكة العربية السعودية، الأحد.



وكان في استقبال الصدر لدى وصوله مدينة #جدة، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الصدر: "إننا استبشرنا خيراً فيما وجدناه انفراجاً إيجابياً في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية".



يذكر أن آخر زيارة قام بها مقتدى الصدر للسعودية كانت في العام 2006.