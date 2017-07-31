بالصور.. الإطاحة بعصابة نفذت 101 جريمة سرقة بالرياض

أطاحت شرطة #الرياض بعصابة مكونة من ثلاثة أفراد، تورطت في تنفيذ 101 جريمة #سرقة للمارة و #نهب ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات وهواتف محمولة باستخدام الدراجات النارية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة أن الجهات الأمنية فور ورودها العديد من البلاغات وضعت خططاً لكشف الجناة، وتمكنت من تحديد دائرة الاشتباه في ثلاثة أشخاص أشارت الدلائل إلى تورطهم بالوقوف خلف عدد من الجرائم، وتم ضبطهم.

واعترف الجناة خلال التحقيقات بارتكابهم الجرائم في أحياء الرياض، وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأكد المتحدث أنه تم التحفظ على المتهمين لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاتخاذ اللازم.