ترحيب سعودي بإدانة الرباعية لعرقلة الدوحة وصول حجاجها

رحب مجلس الوزراء السعودي بما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة #الإرهاب في المنامة، حول أزمة قطر من تأكيد على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة.

وكذلك، رحب المجلس الذي انعقد، الاثنين، برئاسة نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان، بما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع #قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما أيد المجلس، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، ما عبر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية المتعمد "بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وإشادة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام".