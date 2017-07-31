تحدثت في المقالة السابقة عن وجود تجاور قديم بين الشعر والنثر يجعلنا نتحدث عنهما رغبة في فهم أعمق لثنائية الشعر والنثر؛ والسؤال الصعب الذي يؤرق المشتغلين بالشعر والنثر هو ما الشعر وما النثر؟ فهل الكتابة الشعرية بحث عن معنى الشعر وليس صناعة له؟ أي أن الكتابة عمل معرفي تطبيقي للإجابة عن سؤال هوية الشعر وهوية النثر. ورغم أن حديث الشعر والنثر على مستوى الهوية لم يكن مطروحا إلا مع ظهور قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر في العصر الحديث، إلا أن العلاقة والتأثير المتبادل بينهما قديم.

تكلم طه حسين عن التحولات الاجتماعية التي شكلت العهد الأموي والعباسي، وكان النمو المعرفي من أهم هذه التحولات. فقد بدأت المذاهب الفكرية في الظهور نظرا لنمو حركة التدوين والترجمة، فأصبح للنثر عمل مؤثر تطرح من خلاله المشكلات الفكرية والاجتماعية، ومع نمو النثر استمر الشعر في تأدية دوره السياسي لكن دور الشاعر اتسع حتى أصبح مساهما في الحركة الفكرية في عصره ليس بالشعر فقط بل بالنثر، وكما يلاحظ طه حسين كثرة الشعراء في مطلع العهد العباسي حتى تصل إلى زمن أبي تمام فإنك تجد أن أسماء الشعراء المؤثرين تقل شيئا فشيئا، مع بلوغ الشعر مرحلة استقرار نسبي. أصبح الشعر عملا معرفيا ابتداء من أبي تمام حتى بلغ ذروة ذلك مع أبي العلاء المعري. فمع تأليف أبي تمام ديوان الحماسة، أصبح الشاعر ناقدا ومفكرا لا مغنيا فقط، وأصبح الشعر أكثر اختزالا كما عند أبي تمام، وأكثر إسهابا كما عند ابن الرومي، وأكثر ذاتية كما عند ابن المعتز.

إن الانتقال من العصر الأموي إلى العصر العباسي هو انتقال معرفي بالدرجة الأولى، إنه الانتقال من الريف أو البادية إلى أجواء الحواضر والعواصم السياسية. هذا الانتقال يشبه في كثير من جوانبه التحول الذي عاشته المملكة منذ قيام الدولة السعودية على يد الملك عبدالعزيز. كانت البادية والريف سمة غالبة على المجتمع حتى قامت العاصمة بمؤسساتها السياسية والمعرفية فتبعتها حواضر أخرى. وكما جرى للشعر العباسي من تحول نحو العمق والتعقيد كذلك نحى الشعر السعودي إلى أشكال شعرية متنوعة بلغت ذروة حداثتها في الثمانينيات الميلادية. ورغم إن تجربة الأدب السعودي ليست بمعزل عن تجربة الأدب العربي عامة، لكن هل يصلح أن نشبه الثمانينيات وما بعدها بالعهد العباسي الأول الذي عاش فيه أبو نواس، مثلا؟ وإن صح ذلك، فهل نحن بانتظار عصر يشبه في استقراره عصر أبي تمام والبحتري؟.



نقلاً عن "الرياض"