حقيقة رفع البحرين رسوم عبور المركبات بجسر الملك فهد

نفى مصدر بحريني مسؤول في جسر الملك فهد ما تردَّد بخصوص رفع رسوم العبور من 2.5 دينار إلى 3.5 دينار للسيارات.

وقال المصدر إنه لا وجود نية لرفع رسوم المرور على جسر الملك فهد بالجانبين البحريني والسعودي، مؤكداً أن الرسوم ذاتها لم تتغير: 2.5 للسيارات و3.5 دينار للحافلات و"البيك أب"، وفق صحيفة "الأيام" البحرينية.

كما استغرب المصدر محاولة البعض نشر معلومات مضللة، مشيراً إلى أن الشائعة انتشرت بين مواطني المملكتين في أوقات مختلفة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت عبر الهواتف ما تردد في مواقع إلكترونية بحرينية وسعودية على شبكة الإنترنت عن زيادة رسوم عبور جسر الملك فهد.