شاهد.. حجاج إيران في المدينة المنورة

استقبلت المدينة المنورة أول فوج من #حجاج_إيران، قادمين من مطار بندر عباس، الذين وصلوا إلى مطار محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة.

وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية قالت إن أول رحلة تحركت صباح الأحد، على متن طائرة تابعة لشركة "إيران إير" للطيران، تلتها رحلتان في اليوم نفسه، وأن المدينة استقبلت أمس 3 رحلات من إيران تقل حجاجاً.

وكانت الوكالة الرسمية الإيرانية ذكرت أن عدد #الحجاج_الإيرانيين هذا العام سيبلغ 86 ألفاً و500 شخص، سيتوجهون إلى الديار المقدسة ضمن 600 قافلة.

وأكد أحد الحجاج الإيرانيين الواصلين إلى المدينة أن "المسؤولين السعوديين استقبلونا بشكل جيد في مطار #المدينة_المنورة، الشعب الإيراني يحب المدينة ومكة، الشعبان السعودي والإيراني صديقان".

وقال حاج آخر: "وصلنا إلى مطار المدينة بكل يسر وسهولة، لم نتأخر دقيقة، وبحمد الله يوجد هنا عناية بحجاج إيران بشكل ممتاز"، فيما قال حاج ثانٍ: "أنا من #إيران أتيت لأداء فريضة الحج في السعودية، أشكر الله".

وختم أحد الحجاج قائلاً: "أتينا من إيران لأداء #الحج، وبإذن الله سنؤدي الفريضة ونعود سالمين إلى إيران".