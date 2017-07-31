لها وعليها

جاءت الرؤية بمؤشرات عدة، منها ما ظهرت إيجابيته، ومنها ما لايزال يراوح مكانه، وفي كل الحالات حتى تنجح الرؤية تحتاج للثبات والإصرار الجماعي على إنجاحها.



كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الاول 2017 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.7% مقابل 12.3% في الربع الرابع من العام 2016، في الوقت الذي تسعى فيه الرؤية إلى خفض معدل البطالة حتى 7%



مع حلول 2030، لذلك فالمؤشرات تسير عكس التيار.



كما كشف التقرير السنوي لوزارة العمل، أن معدل توظيف السعوديين بالقطاع الخاص 2016 تراجع بنسبة 37%



مقارنة بالعام الذي سبقه، وأشار إلى انخفاض عدد الموظفين الجدد من 368.5 ألف في 2015 إلى 233.3 ألف في 2016.



يجب دعم القطاع الخاص ليقوم بواجباته، فهو المستوعب الأكبر أو الأول للقوى العاملة الوطنية، ولأن الرؤية عدة محاور، وعدة جبهات تؤثر على بعضها البعض، فإن هذه النتائج السلبية قد تكون مجرد حركة تصحيحية، خصوصا أن رسوم الوافدين التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر، سوف تجعل القطاع الخاص يعيد حساباته مع العمالة الوطنية جذرياً.



وعلى الصعيد الإيجابي، رصد تقرير صحفي انخفاض أسعار الوحدات السكنية بمحافظة جدة خلال العام الحالي بنسب وصلت إلى نحو 11%



مقارنة بالأعوام الماضية، وأن الوحدات السكنية وصلت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الثلاث الأخيرة، وأرجع سبب الانخفاض بالوحدات السكنية إلى زيادة المعروض منها وتراجع تكاليف البناء نسبياً، وإلى جانب العوامل المرتبطة بظروف الدورة الاقتصادية، وبدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء.



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إذا أبت سفينتك أن ترسو عندك، اسبح إليها.

نقلاً عن "المدينة"