خادم الحرمين يستضيف أسر قتلى القوات المصرية للحج

أعلن أحمد قطان، سفير #خادم_الحرمين الشريفين في #القاهرة، أن #الملك_سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، أمر باستضافة 1000 من أسر قتلى القوات المسلحة والشرطة خلال #موسم_الحج هذا العام.

وأضاف قطان، خلال اتصال هاتفي بالإعلامي عمرو أديب ببرنامج #كل_يوم، عبر فضائية "ONE"، أن قرار خادم الحرمين يأتي تكريماً وتقديراً لأرواح من سقط دفاعاً عن #مصر وشعبها الشقيق.

كما تابع السفير السعودي أنه سيتم استضافة ألف من أسر القتلى الفلسطينيين وهم 500 من قطاع غزة و500 من الضفة الغربية، وأضاف أن ذلك أمر معمول به منذ سنوات، لكن هذا العام قرر خادم الحرمين إضافة ألف من أسر قتلى القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وحول ما يتعلق بالأزمة القطرية وادعاءات #قطر أن السعودية تمنع حج مواطنيها، أكد القطان أن النظام القطري أفلس، وبدأ يكذب على شعبه من خلال ترديد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وأشار إلى أنه منذ أن أسس الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود دولة السعودية لم تمنع بلاد الحرمين أحداً من #الحج.

كما أكد قطان أن الخلافات السياسية ومهما كانت شدتها وحدتها لم تكن سبباً في منع حجاج أي دولة، وخير دليل على ذلك أن هناك أكثر من 80 ألف حاج إيراني هذا العام.