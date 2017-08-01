أهلاً بكم في تبوك الورد

سعدت بدعوة كريمة من اللجنة المنظمة لدورة تبوك الدولية الثانية والتي تقام تحت رعاية الامير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك والتي تحظى بمتابعة شخصية منه.

سعدت بهذه الدعوة كونها اول زيارة لي لهذه المنطقة العزيزة على قلوبنا وللحق فقد شاهدت منذ ان وطأت قدماي المطار بذلك التنظيم والاستقبال الرائعين والجهد الكبير المبذول لانجاح هذه الدورة.

استقبلنا في المطار بكل حفاوة وترحيب وشدني كثيرا المطار الرائع الذي يعطي انطباعا أوليا عن مدى الاهتمام الكبير بالمدينة.

انطلقت بِنَا المركبة وكنت ألقي النظر على المدينة وشوارعها ومبانيها التي للامانة كانت مبهرة للغاية لم أكن أتوقع ان تكون بهذا التنظيم والنظافة والانسيابية في حركة المرور.

كل شي كان معدا من قبل اللجنة المنظمة وتحديدا من رئيسها الأخ الزميل غانم القحطاني ومن مديرها الأخ الزميل علي الرماح اللذين وفرا كل الامكانات امام ضيوف الدورة بتوجيه من أمير المنطقة الرياضي الكبير الامير فهد بن سلطان.

في الفندق التقيت بنجوم العصر الذهبي للكرة السعودية والعديد من الزملاء الاعلاميين وكان الحديث مشوقا استرجعنا فيه ذكريات الزمن الجميل والكرة السعودية.

لقاءات وحوارات من هنا وهناك استمتعنا بكل مادار في الأمسية التي اجتمع فيها الاتحادي والهلالي والنصراوي والاهلاوي بكل الحب والود والتقدير.

اقولها بصدق وجدت التنظيم على اكمل وجه بكل ماتعنيه الكلمة بانتظار أولى مباريات الدورة التي بدأت أمس في ارض تبوك الورد.

نقلاً عن "الرياض"