الصيف ضيعت لبن تدريب الطلاب

ذا أردنا أن يحترم الطالب سوق العمل ومتطلباته والجدية فيه, فعلينا أن نحترمه قبل الدخول فيه. هذه هي خلاصة تجربة عقود من العمل مع التدريب الطلابي. وفي هذه الأيام يمر معظم طلاب الجامعات بعقدة مقرر التدريب الصيفي المجاني. ولقربي من هذا المقرر لسنوات طويلة أعرف حجم المعاناة التي أثارها تقرير صحيفة الاوبزيرفر البريطانية الأحد الماضي. ففي دراسة قام بها فريق من معهد الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة اسكس البريطانية على الخريجين من عام 2009 – الى 2011 , تبين لهم أن الطلاب الذين يتم توجيههم في مقررات التدريب بالمجان أو التي تدفع أقل أنواع المكافأة فسينتهي المقام بهذا المتدرب في أسفل سلم الرواتب بعد ثلاث سنوات من العمل وبعدم احترام ذاته أو بيئة العمل . وأن هناك من يعقب على الدراسة بالقول إن الطالب الذي يقبل أن يتدرب بالمجان سيطور صورة سلبية عن ذاته في المستقبل, وقد تصبح شخصيته منكسرة وظيفيا. وهنا بيت القصيد .ففي هذه الدراسة البريطانية الأولى من نوعها على مثل هذه العينة البحثية والنوع تدفعنا في المملكة الى القيام بدراسة مماثلة وبأسرع ما يمكن. فبرامج التدريب في الجامعات هي سخرة وظيفية للطلاب للعمل لدى جهات أقل ما يمكن أن يقال عنها إن الحس الإنساني أو الضمير المؤسسي قد دخل عندها في غفوة وظيفية. ولذا لابد من التدخل والتنسيق بين الجهات المعنية في تحديد برامج التدريب الصيفي المدفوعة الأجر وفقا لطبيعة البرنامج الأكاديمي وساعات المقرر. نعم إن أنظمتنا للخدمة المدنية كانت أكثر رقيا إلى أن ظهر سوء التدبير حتى في المؤسسات الدينية. بل إن بعض تلك المؤسسات لا تخجل من توظيف أبناء كبار الموظفين أو بالأحرى " تنفيعهم" على حساب المتدرب الصيفي المستحق. ولن يأتي الحل الناجع وطنيا إلا من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. فهذا المجلس استطاع أن يوجه الأنظار في فترة وجيزة ورسم الخارطة التنموية في البلاد. كما يمكن تخصيص جزء من بند التدريب في المشروعات الحكومية لطلاب مقررات التدريب الميداني. بدون هذا ستستمر الجامعات بتخريج طلاب يفتقدون على الأقل لروح الأمل فيما عدا تخصصات محددة يتم الدفع بقوة النظام مثل طلاب امتياز الطب. نعم هناك بارقة أمل من برامج الشراكات التدريبية التي أعلنت هذا الأسبوع عن اكثر من ثمانية آلاف فرصة تدريبية مدفوعة الأجر وهي بادرة خير ونقطة في بحر قد جف ماؤه.

نقلاً عن "الرياض"