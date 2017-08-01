بالصور.. تعرف على تاريخ البحر الأحمر

من صدع عظيم بين آسيا وإفريقيا قبل ملايين السنين سمته العرب بحر القلزم الذي يعني المضيق، تشكل #البحر_ا لأحمر، ومنه انفرجت شعبتان في رأسه إحداها أطلق عليها " #خليج_السويس "، والأخرى " #خليج_العقبة ".

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الملك سعود، أن تشكيل بحر القلزم أو "البحر الاحمر" باسمه الحالي كان نتيجة حركة #الصدع الموجود في البحر الأحمر، حيث بدأ هذا الانقسام في عصر الإيوسين، وتسارع خلال العصر "الإوليجوسيني"، ولا يزال البحر يتسع سنوياً.

وأشار بن لعبون إلى أن مساحة البحر الأحمر تبلغ 438 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ أقصى طول له 2.250 كلم وأقصى عرض 335 كلم ومتوسط العمق 490 م، وتعد #السعودية الدولة الأكبر الواقعة على البحر الأحمر.

ويعد البحر الأحمر من أكبر البحار في العالم بعدد الشعب المرجانية، وهو من أصعب البحار خوضاً فيها قديماً، حتى إن البحارة سابقاً لا يخترقون هذا البحر ليلاً بسبب تواجد الشعب المرجانية.

البحر الأحمر والتجارة

يعد هذا البحر أحد أهم خطوط التجارة القديمة والحديثة بعد أن تمّ شق #قناة_السويس . وكان البحر الأحمر المفضل في التجارة الرمانية مع الهند بدءاً من عهد الإمبراطور "أغسطس"، عندما كانت الإمبراطورية الرومانية تسيطر على #البحر_المتوسط ومصر وشمال البحر الأحمر.

ولا يزال البحر الأحمر يحتفظ بقوته منذ خطوط الحرير البحرية التي كان البعض منها يخترق البحر الأحمر، متوقفاً في عدد من الموانئ عليه، فيما أصبح اليوم ممرا مهما لناقلات النفط المحملة من الخليج العربي لدول أوروبا عابرة قناة السويس.

طبيعة البحر الأحمر

ولفت بن لعبون لـ"العربية.نت" إلى أن هذا البحر يعد من أكثر البحار ملوحة في العالم، وذلك بسبب نسبة التبخر العالية. وتتراوح الملوحة لتصل في بعض المواقع إلى 40% على مقياس الملوحة العملي.

كما أن عدم وجود أنهار أو جداول عذبة تصب في البحر رفعت من نسبة ملوحته، إضافةً لاتصاله المحدود بالمحيط الهندي الذي يعد أقل المحيطات ملوحة في العالم.

الحياة في البحر الأحمر

البحر الأحمر يعتبر موقعا غنياً بالكائنات الحية بأنواعها المختلفة، حيث يوجد أكثر من 1200 نوع من الأسماك التي سجلت في البحر الأحمر، بحسب مصادر في الثروة السمكية.

وفيما تسجل 12 نوعاً من الأسماك تفرد البحر الأحمر بها، حيث لا تتواجد في أي من البحار في العالم، كما يسجل في البحر الأحمر 42 نوعا من أسماك المياه العميقة.

ويعود هذا التنوع من #الحياة_السمكية لطبيعة البحر الأحمر المتفردة بالشعب المرجانية الممتدة على طول البحر الأحمر وعرضه.

يذكر أن السعودية تمتلك أطول شاطئ على البحر الأحمر، حيث تمتد من حقل في رأس #خليج_العقبة وحتى حدود اليمن، حيث يبلغ طول الشاطئ 2400 كلم.

وتقبع عدة مدن ومحافظات كثيرة جداً على البحر الأحمر تبدأ شمالا من حقل وضبا وسلسلة من الجبال في خليج العقبة حتى تصل لمناطق جبلية في جنوب السعودية بالحدود مع #اليمن .