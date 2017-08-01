شاهد.. أول بث مباشر من أمام مشروع البحر الأحمر

بعد إعلان الأمير #محمد_بن_سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في #المملكة تحت مسمى #مشروع_البحر_الأحمر، توجهت كاميرا "العربية" إلى مدينة #أملج في محافظة #تبوك حيث سيكون موقع المشروع بين مدينة أملج و #الوجه.

وكشف مراسل "العربية" الذي كان أول الواصلين إلى موقع المشروع، عن سعادة #السعوديين فور الإعلان عن هذا المشروع الأضخم بالشرق الأوسط.

وتحدث مراسل "العربية" عن جمال الطبيعة في منطقة المشروع، حيث يظهر في الفيديو صفاء مياه البحر وزرقة السماء والرمال الذهبية، فيما يمتد الشجر والنخيل على طول الساحل.

وقال إن المنطقة المتواجد فيها يطلق عليها "هاواي" أو المالديف لكثرة وجود النخيل فيها كما هي في جزر "هاواي" بالمحيط الهادي، ووجود 100 جزيرة في المنطقة سيتم استثمار 50 جزيرة منها كجزر المالديف.

وتبلغ مساحة المشروع 34.000 كلم مربع، على خط ساحلي 200 كلم، ويطل على البحر الأحمر، وسينتهي العمل فيه في نهاية 2022.