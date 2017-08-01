بالفيديو.. هذا هو مشروع "البحر الأحمر"!

أعلن #ولي_العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير #محمد_بن_سلمان، عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في #السعودية تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر"، يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة.

هذا.. ويقع المشروع بين مدينتي الوجه وأملج، وسيتم تنفيذه على مراحل، حيث يكون حجر الأساس في الربع الثالث من 2019، ونهاية المرحلة الأولى في الربع الأخير من 2022.

يملك المشروع صندوق #الاستثمارات العامة، ومن ميزاته أنه متاح للسياح من أغلب الجنسيات وبدون تأشيرات.

يتضمن مشروع البحر الأحمر منتجعات سياحية استثنائية تقام على جزر يصب عددها إلى أكثر من 50 جزيرة، إضافة إلى #سواحل و #شواطئ و #براكين خامدة و #محميات طبيعية ومواقع جبلية ومواقع أثرية قديمة.

ويتيح المشروع للزوار القيام بعدة نشاطات متنوعة مثل #الغوص واستكشاف الشعاب المرجانية ومشاهدة البراكين الخامدة واستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية بالمحميات الطبيعية.

وتبلغ مساحة المشروع 34.000 كلم مربع، على خط ساحلي 200 كلم، ويطل على البحر الأحمر، ويتميز بمناخ معتدل بمتوسط درجة حرارة 30 - 31 درجة مئوية، وسيكون موقعا آمنا ومحميا بالكامل عبر أحدث الأنظمة العالمية من أجل ضمان استمتاع جميع الزوار بإقامتهم وتجاربهم.