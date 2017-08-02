اتهام عاملة آسيوية بقتل رضيع في جدة

توفي #رضيع يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، متأثراً بإصابته بنزيف في المخ في #جدة .

في التفاصيل، اتهم والد الطفل عاملة منزلية من جنسية آسيوية بالاعتداء على الرضيع، وذلك بحسب تصريح للناطق الإعلامي بشرطة منطقة #مكة_المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي.

وأشار #القرشي إلى أن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً من قبل قسم الطوارئ بمستشفى الحرس الوطني بجدة، مفاده إحضار مواطن لابنه البالغ من العمر عاما ونصف العام، وهو بحالة حرجة، جراء #نزيف بالمخ، وتوفي متأثرا بتلك الإصابة.

ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتعلقة بالحادثة، اتضح أنه تعرض للاعتداء، حيث تم التحفظ على #الخادمة وإحالتها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.