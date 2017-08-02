بالصور.. هكذا استعد المسجد النبوي لاستقبال الحجاج

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_النبوي في #استقبال طلائع #الحجاج من خلال حملة خدمة #الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها الخامس"، وذلك بتقديم أكمل الرعاية وأفضل الخدمات لضيوف #بيت_الله_الحرام زوار #مسجد_الرسول الكريم حتى يؤدوا عباداتهم في راحة واطمئنان.

وتُعد الوكالة مع بدء الموسم الأول خططها العامة والتنفيذية للسير عليها بكل دقة وانتظام من خلال منظومة متكاملة ذات كفاءة عالية بدءاً من فتح الأبواب والإشراف عليها ونظافة المسجد بجميع أنحائه وساحاته وتوفير السجاد وفرشه ونظافته وتوفير ماء زمزم المبرد وتشغيل الإنارة والصوت والتكييف وكافة الخدمات فيه والتقنيات المختلفة، وغيرها لتأدية الفروض في جو من الخشوع والطمأنينة والراحة.

وأوضح المشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس اللجنة الفنية والخدمية المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب أن وكالة #المسجد_النبوي تهدف إلى الوصول لمستوى رفيع من الخدمات المقدمة للحجاج والزائرين والحرص على تنفيذ تعليمات قيادة المملكة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام والحفاظ على سلامتهم وأدائهم النسك بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أهمية تثقيف وتوعية الحجاج قبل وصولهم إلى #السعودية لما لذلك من دور مهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد الحطاب أن الوكالة تعمل أيضا على العناية بالأقسام النسائية وذلك بتهيئة الخدمات كافة للمصليات والزائرات وتهيئة أقسامهن وفتح الأبواب الخاصة بهن وفتح مباني الخدمات النسائية من نقاط الوضوء وغيرها وتهيئة جميع الإمكانات لدخولهن إلى #الروضة_الشريفة و #الصلاة فيها ثلاث مرات في اليوم والليلة وتعيين مراقبات مدربات يؤدين جميع الأعمال الخدمية والرقابية والتنظيمية.