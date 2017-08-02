لقطة وفاء.. دموع قائد تودع جندياً استشهد في "المسورة"

لم تجف دموع مساعد قائد قوة الطوارئ بالقطيف، العقيد مانع الشبرمي، حزنا على فراق أحد أفراده الشهيد مهدي اليامي، بعد مواراته الثرى، الاثنين الماضي في مقبرة #الدمام.

جاء ذلك في مقطع مؤثر انتشر مؤخراً في #مواقع_التواصل الاجتماعي، إثر جلوس الشبرمي عند قبر الشهيد اليامي وحيداً بعد أداء صلاة الجنازة.

#المقطع أثار عواطف المتفاعلين معه، واصفين إياه بـ "لقطة وفاء"، لأحد أفراد قوة #الطوارئ الذي ضحى بنفسه لخدمة دينه ووطنه فداءً لزملائه بعد استهداف إرهابي لمدرعتهم الأمنية داخل #المسورة، ما أدى إلى إصابة الرقيب بندر الرفيعي، والرقيب عدنان الزايدي، والوكيل رقيب تركي خليفة، والوكيل رقيب عزيز الحربي.

هذا وشيّع عصر الاثنين، الشهيد الرقيب مهدي سعيد آل عبية اليامي (40 عاماً) إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه #نجران.

وتحدث شقيق الشهيد ظافر اليامي عن اللحظات الأخيرة للشهيد، ذاكراً أنه تبادل مع زميله المصاب المواقع بالمدرعة. وقال له "ركز"، بعد ذلك سمع صوته وهو ينطق الشهادة إثر إصابته، ثم استشهد على الفور.

وكان الشهيد مهدي، قد أصيب مرتين، الأولى قبل ست سنوات، والثانية قبل سنة أثناء تأديته الواجب في #العوامية، كانت إحداهما خطيرة، واستمر علاجه أكثر من سنة.

كما رفض الشهيد مهدي التحول إلى مكتب إداري، بل عاد إلى الميدان، وبقي إلى جانب زملائه حتى استشهد.