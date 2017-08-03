استشهاد سعودي وإصابة آخر بهجوم إرهابي في العوامية

استشهد، الخميس، مواطن سعودي فيما جرح آخر، أثناء عملية تأمين الأسر الراغبة في مغادرة بلدة العوامية، وذلك إثر اعتداء مسلح قام به إرهابيون على الحافلة التي كانت تقلهم.



وغرد نبيه البراهيم، مهندس مستشار، عضو مجلس بلدي سابق أنه "استشهد اليوم محمد ارحيمان في #العوامية، أثناء عملية نقل الأسر النازحة، كما جرح الأستاذ عبدالستار الشيخ وحالته مستقرة وكلاهما عضوان في لجنة تواصل المعنية بإدارة الأزمة في العوامية بالتعاون مع الجهات المعنية".



هذا وتواصل الجهات الأمنية تأمين خروج الأهالي الراغبين في مغادرة بلدة العوامية عبر عدة طرق محددة، إذ شهدت النقاط الأمنية خروج أعداد كبيرة من العائلات التي فضّلت مغادرة البلدة، واتجهت فوراً لمحافظة #القطيف التي أمنت لهم كافة سبل الراحة من سكن ومساعدات إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية.

وكانت محافظة القطيف قد حثت في وقت سابق كافة الأسر النازحة من بلدة العوامية لمراجعتها بهدف تأمين مسكن لهم.