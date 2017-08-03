الإعدام لسعودي تستر على الإرهابي ميثم القديحي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً ابتدائياً بالإعدام تعزيراً على مواطن سعودي تستر على المطلوب أمنياً #ميثم_القديحي، وتأمين الطريق له حتى لا يُقبض عليه، إلى جانب تسهيل عملية تنقله وعدم كشف رجال الأمن لتحركاته، فضلاً عن تهم بجرائم إرهابية أخرى في محافظة القطيف شرق #السعودية.

وجاء إصدار الحكم الابتدائي بعد عدة جلسات قضائية برئاسة أحد القضاة في #المحكمة_الجزائية، حيث ثبت على المدعي إطلاقه النار من سلاح مسدس خمس مرات على رجال الأمن بقصد قتلهم أثناء قيامهم بواجبهم، ومهاجمته سيارات الدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها وإصابتها، مع مشاركته عدة مرات في التجمعات والمسيرات المثيرة للشغب بمحافظة #القطيف حاملاً سلاحه من نوع مسدس للتصدي لرجال الأمن، وترديده الهتافات التحريضية ضد الدولة والمسيئة لولاة الأمر، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة وشرائه واستعماله وحمله سلاحا مسدسا وحيازته مع ذخيرته بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

وقررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه، ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه، وقد قررت المحكمة قتله تعزيراً.