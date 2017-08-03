الجنبية النجرانية.. قصة إرث ثمين عمره 1500 عام

تعد الجنبية النجرانية رمزاً للأصالة والزينة، وإرثاً عريقاً لأهالي المنطقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء التي يشهدها السوق، حيث تنشط صفقات البيع والشراء في مواسم الأفراح والمناسبات، رغم غلاء أسعارها نظراً لدقة صنعها والجودة العالية للخامات المصنوعة منها.

وتقدر بعض المصادر القيمة السوقية للجنابي المبيعة في العام الواحد بنحو 18 مليون ريال.

وللجنابي ومقابضها أنواع أشهرها "العماني" و"الوتر" و"الصيني"، والقرون ومنها "الحضرمي" و"العماني" و"الحدادي". وتتحكم طريقة الصنع والخامات المستخدمة في صنع الجنابي في سعرها.

خبرة الكبار

لعل هذا ما يفسر وصول سعر بعضها إلى 100 ألف ريال، في حين تبدأ الأسعار للجنابي العادية من ألفي ريال. ويتوسط سوق الجنابي حي أبا السعود الذي يتم فيه بيع وشراء وصناعة الجنبية النجرانية منذ القدم.

ويمكن أن تلحظ، لدى تفقدك السوق، أن أغلب صناع وباعة الجنابي هم من كبار السن ممن لديهم خبرة كبيرة في مجال الصناعة والتسويق، وانتقاء الأنواع الأصيلة من الجنابي. وما زال كثير من هؤلاء الصناع والباعة متمسكين بهذه الصناعة التي تعد من أشهر الحرف النجرانية.

أثمان مرتفعة

قال تاجر الجنابي محمد شيبان، لـ "العربية.نت" إن أسعار الجنابي تصل إلى مبالغ كبيرة، خاصة ذات المواصفات الجيدة. وأوضح أن "الجودة العالية ترفع قيمة الجنبية وتعطيها قيمة كبيرة في السوق يستطيع البائع بناء عليها أن يرفع السعر ويجد لها المشتري المناسب".

وتتعدد أنواع الجنابي والخناجر، فمنها الجنبية ذات الفصوص المتعددة، والجنبية الذرور، والجنبية الدرما. أما بالنسبة للخنجر النجراني فله أشكال مختلفة، ويمتاز بزخارف ونقوش فنية تظهر طابع الخنجر النجراني وتحظى بإقبال كبير من الأهالي وزوار المنطقة خاصة في الأعياد والمناسبات التي تعد لدى الأهالي جزءاً مهماً وحاضراً معهما في هذه المناسبات.

وأضاف شيبان أن "الجنبية تتألف من النصل أو السلة وهي قطعة معدنية بالغة الحدة يتوسطها خط مجوف يسمى (العاير)، وإليه تنسب خطورة الجنبية، حيث يدخل الهواء إلى جرح المطعون فيصيبه بالتسمم. وله عدة أنواع منها الحضرمي والينز والعدني والزنك والمبرد والبتار والهندوان".

أما العسيب أو الغمد، فهو الجزء الخشبي الذي توضع بداخله الجنبية ويصنع عادة من خشب خفيف ينحت بدقة ويغلف بالجلد والزنك وأحياناً يتم تطعيمه بالذهب والفضة وله نوعان الحاشدي وهو الأقرب إلى الجنبية النجرانية، ويتميز بصغر زاوية انحناء مؤخرة الغمد ومنه البكيلي ويأخذ هيئة حرف الراء.

ويثبت العسيب في الحزام وعادة ما يلف على الخصر وثمة تنوع كبير في صناعة الأحزمة وتطريزها ويأخذ عدة ألوان ونقوش ورسومات تتحكم في غلاء أو رخص سعره.

تكوين الجنبية

وأشار شيبان إلى أن الجنبية النجرانية تتكون من المقبض أو الرأس الذي يعتبر أهم أجزاء الجنبية حسب نوعيته، وهو الذي يتحكم في سعرها. وقال إن من أشهر رؤوس الجنبيات "الزراف"، و"الصيفاني"، و"القرن"، و"الوتر"، و"الصيني"، و"الحضرمي"، و"العماني"، و"الحدادي"، وتصنع من قرن حيوان وحيد القرن.

وتختلف مقابض الرؤوس بحسب كمية الذهب الخالص والفضة المزينة بالجنبية ونوعية المقبض. وأضاف أن مقبض الجنبية النجرانية يرصع بالذهب الخالص عيار 21 وهو عمل يتطلب مجهوداً مضاعفاً ومهارة ودقة وتركيزاً شديداً في الصنع بما يناسب مكانتها في المجتمع النجراني.

ونوه إلى أن السوق يحتوي على 15 محلاً لبيع وصناعة وصقل "الجنابي".

مليون ونصف المليون ريال

وتقدر القيمة السوقية لبيع وشراء الجنابي في الشهر الواحد بأكثر من مليون ونصف المليون ريال. ولفت الشيبان إلى أن السوق مع ازدهار حركة البيع والشراء يشهد زيادة في الإقبال على المهن المتعلقة بصناعة الجنابي كصقل وتقييس الجنابي وما يرتبط بها من صناعة الجفن والغمد والحزام. وأضاف أن سوق الجنابي يعد من أشهر الأسواق في المنطقة الجنوبية ويؤمه زبائن كثرا نظراً للتنوع الكبير في أصناف الجنابي المعروضة للبيع التي يتم جلبها من أماكن مختلفة من داخل وخارج المنطقة.

لكن تجارة الجنابي لا تقف عند حدود، حيث يهرول جامعو التحف الأثرية وراء الأثمن منها والأكثر قيمة تاريخية.

يذكر أن الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف اشترى جنبية بمليون دولار أميركي، كأغلى جنبية في العالم، ويصل عمرها إلى ألف عام. ويتراوح عمر الجنبية التي تحمل رأس صيفاني (الزراف) بين 400 و1500 عام وترجع تسمية الصيفاني إلى شدة صفاء ورونق الرأس، ويميل لونه إلى الاصفرار المشوب بحمرة خفيفة، ويصنع من لب قرن وحيد القرن ويزداد رونق الرأس جمالاً.

ويلي الزراف في القيمة نوع يعرف بالأسعدي، أما العاجي فيحتل المرتبة الثالثة ويصنع من سن الفيل ويستورد عادة من الهند وهو من الأنواع مرتفعة الثمن. أما "الكرك" فيصنع من قرون البقر وثمة رؤوس تصنع من البلاستيك أو الفيبر وأحياناً الخشب، وهي الأقل سعراً.