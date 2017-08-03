السعودية تنفي مزاعم إيرانية حول قضية "اقتحام السفارة"

أكد مصدر مسؤول بوزارة #الخارجية_السعودية "عدم صحة المزاعم التي أطلقها المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية حول استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية" لدى طهران وقنصليتها العامة في مشهد.

وأوضح المصدر، بحسب ما ذكرته وكالة "واس" أن "السلطات الإيرانية عمدت منذ البداية إلى التسويف والمماطلة، حيث تم إبلاغ الجانب الإيراني بجاهزية الفريق السعودي للتواجد في الأراضي الإيرانية في الفترة من 25 - 29 ديسمبر 2016م ليشارك عند معاينة السلطات الإيرانية لممثليات المملكة في إيران واطلاعه على نتائج التحقيقات".

وأفاد المصدر أنه "بعد مضي التاريخ المحدد بأربعة أشهر طلب الجانب الإيراني تحديد تاريخ جديد لزيارة الفريق السعودي، وتم إبلاغهم بمناسبة يوم 3 يوليو 2017م، وأكد الجانب الإيراني موافقته على ذلك، إلا أن #السلطات_الإيرانية لم تُشعر المملكة بالموافقة على تصريح هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودي إلا في تاريخ 1 أغسطس 2017م بموجب مذكرة رسمية، وذلك بعد صدور بيان وزارة الخارجية #السعودية".