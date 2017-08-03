السعودية.. مخيمات الحجاج القطريين جاهزة في المشاعر

قد تغيّب #الحكومة_القطرية حجّاجها عن موسم حج هذا العام، رغم رغبتهم الملحّة في أداء مناسك الحج، وأمام ترحيب من #السعودية بحجّاج دول العالم كافة بمن فيهم القادمون من #قطر، باتت المشاعر المقدّسة الآن تتزيّنُ بمظاهر التجهيزات.

وتحدّث الدكتور حسين الشريف، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج عن تجهيزات حجاج قطر ومواصفاتها قائلاً: "على مساحةٍ تقدّر بنحو 4 آلاف متر مربع تفرد مخيمات الحجّاج القطريين زواياها لاستيعاب 2400 حاج قطري متوقع. وتم تجهيز مخيماتهم ضمن بقية مخيمات الحجاج القادمين من كافة دول العالم".

وأضاف الشريف أن مخيمات الحجاج القطريين تتموضع في منطقة تعدّ أكثر المناطق حظوظاً على امتداد شارع سوق العرب بـ #مشعر_منى باعتباره الشريان الرئيسي المؤدّي لمنشآت جسر الجمرات، فضلاً عن قربِه من محطة قطار المشاعر.

من جهته، صرّح الدكتور رأفت بدر، رئيس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، عن إبرام العقد بين الوزارة ووزارة قطر حول ترتيبات الحج، وأوضح أن هناك نحو 4 أسابيع على بدء موسم الحجّ، وقوافل الحجّاج بدأت تصل إلى #السّعودية، حيث يختار بعض الحجّاج زيارة المدينةِ المنوّرة قبل النزول إلى #مكّة.