العواد: تسييس الدوحة للحج انحدار سياسي

اعتبر وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، في كلمة خلال لقاء وزراء الإعلام في الدول الأربع الداعية لمكافحة #الإرهاب، أن تسييس الدوحة للحج انحدار سياسي وأن الحجاج #القطريين موضع الترحيب ككل عام.

وقال الوزير السعودي إن هذا اللقاء يأتي امتداداً للاجتماع السابق في #القاهرة، بهدف تعزيز العمل المشترك لمناقشة القضايا الإعلامية التي تهم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتنسيق المواقف ضد الحملات الإعلامية القطرية المغرضة الداعمة للعنف و#التطرف وبث خطاب الكراهية.

وأكد العواد في كلمته على أن #الحج شعيرة ربانية تهتم بها المملكة وتبذل كافة الجهود لإنجاحها منذ تأسيسها وقد أثبتت عبر التاريخ نجاحها في تقديم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها.

واعتبر العواد أن تسييس الحج يعدّ انحداراً سياسياً تسعى من خلاله #حكومة_قطر إلى خلط الأوراق واستغلال هذه الشعيرة العظيمة لأهداف سياسية ضيقة، مضيفاً أنه لم يحصل في التاريخ الحديث تسييس للحج قبل قطر إلا من إيران التي فشلت فشلا ذريعاً في هذه الغاية.

وأكد الوزير العواد أن الشعب القطري مرحب به هذا العام مثل كل عام، وقد فُتحت عدة ممرات للحجاج القطريين وتم توفير كافة احتياجاتهم لأداء نسكهم براحة وأمان. ويجب على الأشقاء من الشعب القطري الراغبين في أداء مناسك الحج عدم تصديق الدعاية الكاذبة حول منعهم من أداء فريضة الحج، حيث ترحب المملكة كعادتها بجميع المسلمين من كل مكان، وتعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.