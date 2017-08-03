القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً على حدود اليمن

أحبطت #القوات_السعودية مساء الخميس هجوماً كبيراً من قبل الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع علي صالح، كانوا بصدد تنفيذه ضد "رقابات عسكرية" على الحدود السعودية اليمنية في منطقة جازان.

‏وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السعودية تمكنت من إحباط الهجوم، في داخل قرى حدودية ‏يمنية غير مأهولة بالسكان تابعة لمحافظة #صعدة، استخدمتها الميليشيات منطقة تجمع وإسناد لها لتنفيذ الهجوم.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أنه تم تحديد مواقعهم من خلال غرفة العمليات المشتركة، حيث تم التعامل معهم عبر راجمات الصواريخ والمدفعيات #السعودية ومساندة مروحيات الأباتشي.

وأفاد مراسل "العربية.نت" أن صد الهجوم استمر ساعتين منتهياً بمقتل عشرات #الحوثيين وتدمير عدد من المركبات العسكرية المحملة بالذخائر.