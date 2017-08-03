طفل مفقود وترجيحات بسقوطه في أحد سدود الطائف

لا يزال البحث عن الطفل المفقود عبدالمحسن بن حسن مخضور الجحدلي، البالغ من العمر 3 سنوات، متواصلاً، بعد أن فقدته أسرته القادمة من مكة المكرمة، الأربعاء، لمنطقة الشفا السياحية بالطائف، وتحديداً في زيارة لأحد مصانع الورد المعروفة بالمنطقة.

وشوهد الطفل على مطل مرتفع بالقرب من المصنع، وصعد على مقعد لرؤية مياه الأمطار أسفل ذلك المطل على أحد السدود، ورُبما يكون قد سقط به.

وطالبت أسرة الطفل المفقود بتكثيف أعمال البحث واتخاذ الإجراءات حيال ذلك الموقع الخطر، حيث إن استغلاله كمطل على السد ومن مكان مرتفع، ووضع مقاعد للزوار من دون أن يتم تغطية الموقع وتأمينه، أمر غير مقبول.