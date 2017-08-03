هذه اللوحة كشفت جاهزية استقبال حجاج قطر في منى

انتشرت في مواقع #التواصل_الاجتماعي صورة تبين جاهزية "المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا" لمخيم الحجاج القطريين في مشعر منى لموسم حج هذا العام، عن طريق مكتب الخدمة الميدانية 140 الذي يتولى رئاسته المطوف سمير محمد سعيد حافظ، حيث وضعت المؤسسة لوحة ترحيبية على واجهة المخيم حملت "مرحباً بضيوف الرحمن من حجاج دولة قطر".

وتواجد في المخيم عشرات العمال لتجهيزه بالفرش والأثاث والتأكد من تمديدات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فيما وفرت المؤسسة عدداً كبيراً من أجهزة التكييف المركزية الجديدة لتركيبها في خيام #الحجاج_القطريين.

ويقع المخيم بجوار مخيمات المؤسسة التي تخدم حجاجاً من دول عدة، منها الهند، وباكستان، وبنغلاديش، وأفغانستان، وسيرلانكا، والمالديف، وميانمار، ونيبال، إضافة إلى #الحجاج القادمين من الإمارات، والبحرين، وقطر.